Двое подростков попали под суд из-за любви к автомобилям

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-08T05:09:22+03:00

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Любовь к автомобилям довела двоих подростков из Кемерова до суда. Парни решили немного покататься на машине, а так как своей у них не было, они украли автомобиль.

18—летний житель Кемерова и его 16-летний приятель в сентябре 2018 года прогуливались по улицам города. Во дворе одного из домов Рудничного района они обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21013. Двери машины были незаперты, и подростки решили воспользоваться этим и немного покататься. Они забрались в салон отечественной легковушки. Один из парней сел на водительское сиденье и соединил провода зажигания. Его товарищ в это время подсвечивал фонариком от мобильного телефона. Автомобиль завелся, и парни отправились колесить по городу.

Долго их катание не продолжилось: вскоре парней остановили сотрудники ДПС. Владелец отечественной легковушки обнаружил пропажу и обратился в полицию.

- Приговором суда 18-летнему юноше назначено наказание в виде одного года года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, подростку – один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU