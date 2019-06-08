В Киселевске изъяли контрафактную одежду и обувь на миллион рублей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-06-08T06:46:30+03:00

Мужчина купил товар на вещевом рынке и продавал его под видом дорогих брендов

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В Киселевске задержали предпринимателя, который торговал контрафактной одеждой и обувью. Из магазина изъяли товар на сумму больше 1 миллиона рублей.

В полицию поступил сигнал о том, что в центре города продаются спортивные товары с признаками контрафактности. В результате проверки эта информация подтвердилась.

- На витринах магазина были представлены одежда и обувь, которые продавались под видом продукции популярных спортивных брендов. Однако сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие договорные отношения с правообладателями данных товарных знаков у предпринимателя отсутствовали, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские изъяли в торговой точке больше 150 единиц товара, на которых имелась маркировка популярных брендов. экспертиза показала, что продукция является контрафактной. Своими действиями предприниматель нанес правообладателю ущерб на сумму около 1,1 миллиона рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, - два года заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU