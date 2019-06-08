2019-06-08T06:46:30+03:00
Общество

В Киселевске изъяли контрафактную одежду и обувь на миллион рублей

Мужчина купил товар на вещевом рынке и продавал его под видом дорогих брендов
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кузбасскому предпринимателю грозит срок за продажу контрафактной одежды и обувиКузбасскому предпринимателю грозит срок за продажу контрафактной одежды и обувиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Киселевске задержали предпринимателя, который торговал контрафактной одеждой и обувью. Из магазина изъяли товар на сумму больше 1 миллиона рублей.

В полицию поступил сигнал о том, что в центре города продаются спортивные товары с признаками контрафактности. В результате проверки эта информация подтвердилась.

- На витринах магазина были представлены одежда и обувь, которые продавались под видом продукции популярных спортивных брендов. Однако сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие договорные отношения с правообладателями данных товарных знаков у предпринимателя отсутствовали, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские изъяли в торговой точке больше 150 единиц товара, на которых имелась маркировка популярных брендов. экспертиза показала, что продукция является контрафактной. Своими действиями предприниматель нанес правообладателю ущерб на сумму около 1,1 миллиона рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, - два года заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое подростков попали под суд из-за любви к автомобилям
В центре Кемерова внедорожник и большегруз не поделили дорогу
Кемеровский институт получил статус академии
Рецидивист из Юрги избил женщину шваброй за долги ее сына
Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан
В центре Кемерова из-за праздников на четыре дня ограничат движение
В Кемерове клиника проводила подпольные аборты
В кузбасском заповеднике заметили редкого зверя
Половина браков кузбассовцев заканчивается разводами
В Кузбассе отметили всероссийский День соседей
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Новокузнецке в воскресенье перекроют дороги
Прокопчанин уехал на работу и пропал
Кемерово и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение
Кемеровские водители на два дня уступят дорогу велосипедистам
В Кузбассе случайный лось создал аварию на дороге
Работник «Зимней вишни»: план эвакуации хранили как хлам
В выходные Кузбасс накроет жара и грозы
Иностранец зарубил женщину за отказ в прописке в Новокузнецке