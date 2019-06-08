Лосенок погиб под колесами легковушки на кузбасской трассе
В Кузбассе молодой лосенок погиб под колесами легкового автомобиля. Животное выбежало на дорогу прямо перед «семеркой» - водитель не успел затормозить.
ДТП произошло вечером пятницы, 7 июня, на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Фотографии в редакцию «Комсомольской правды» прислал очевидец аварии.
- ДТП произошло недалеко от поворота на Демьяновку, где сейчас идет ремонт дороги. Лосенок внезапно выбежал, водитель ВАЗ-2107 не успел затормозить. За «семеркой» ехал Nissan. После того, как ВАЗ врезался в лося, иномарка, уходя от столкновения, зацепила «семерку» и съехала в овраг, - рассказал очевидец Иван.
От удара об машину животное погибло ДТП Фото прислано очевидцем аварии
В результате аварии никто из людей не пострадал. А вот животное получило смертельные травмы.
Отметим, что днем ранее на той же трассе сбили еще одного лося.
ИСТОЧНИК KP.RU