В Кузбассе ищут пропавшего дагестанца

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-08T08:55:51+03:00

Мужчина ушел из дома 12 сентября и пропал Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Мужчина не выходит на связь с сентября 2017 года

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Полицейские просят кузбассовцев помочь в поисках пропавшего почти два года назад уроженца Республики Дагестан. Мужчина не выходит на связь с родственниками с сентября 2017 года.

Гюлахмед Байрамалиев 1977 года рождения ушел из дома в селе Пилиг Табасаранского района 12 сентября и не вернулся. Примечательно, что мужчина пропал через два дня после юбилея.

Приметы: на вид 35-40 лет, среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза карие, нос с горбинкой. Из особых примет – три послеоперационных шрама на пояснице слева.

В день исчезновения был одет в спортивную куртку черного цвета, синие джинсовые брюки, черные туфли черного.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-32-73-05 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU