2019-06-08T08:55:51+03:00
Общество

В Кузбассе ищут пропавшего дагестанца

Мужчина не выходит на связь с сентября 2017 года
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина ушел из дома 12 сентября и пропал Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМужчина ушел из дома 12 сентября и пропал Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полицейские просят кузбассовцев помочь в поисках пропавшего почти два года назад уроженца Республики Дагестан. Мужчина не выходит на связь с родственниками с сентября 2017 года.

Гюлахмед Байрамалиев 1977 года рождения ушел из дома в селе Пилиг Табасаранского района 12 сентября и не вернулся. Примечательно, что мужчина пропал через два дня после юбилея.

Приметы: на вид 35-40 лет, среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза карие, нос с горбинкой. Из особых примет – три послеоперационных шрама на пояснице слева.

В день исчезновения был одет в спортивную куртку черного цвета, синие джинсовые брюки, черные туфли черного.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-32-73-05 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровский студент торговал «солью» в центре города
Кузбасские комики удачно выступили в финале Comedy Баттл
Лосенок погиб под колесами легковушки на кузбасской трассе
В Киселевске изъяли контрафактную одежду и обувь на миллион рублей
Двое подростков попали под суд из-за любви к автомобилям
В центре Кемерова внедорожник и большегруз не поделили дорогу
Кемеровский институт получил статус академии
Рецидивист из Юрги избил женщину шваброй за долги ее сына
Из-за неосторожного автолюбителя во дворе кузбасской многоэтажки появился фонтан
В центре Кемерова из-за праздников на четыре дня ограничат движение
В Кемерове клиника проводила подпольные аборты
В кузбасском заповеднике заметили редкого зверя
Половина браков кузбассовцев заканчивается разводами
В Кузбассе отметили всероссийский День соседей
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Новокузнецке в воскресенье перекроют дороги
Прокопчанин уехал на работу и пропал
Кемерово и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение
Кемеровские водители на два дня уступят дорогу велосипедистам
В Кузбассе случайный лось создал аварию на дороге
Работник «Зимней вишни»: план эвакуации хранили как хлам
В выходные Кузбасс накроет жара и грозы
Иностранец зарубил женщину за отказ в прописке в Новокузнецке