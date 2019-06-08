В Кузбассе ищут пропавшего дагестанца
Полицейские просят кузбассовцев помочь в поисках пропавшего почти два года назад уроженца Республики Дагестан. Мужчина не выходит на связь с родственниками с сентября 2017 года.
Гюлахмед Байрамалиев 1977 года рождения ушел из дома в селе Пилиг Табасаранского района 12 сентября и не вернулся. Примечательно, что мужчина пропал через два дня после юбилея.
Приметы: на вид 35-40 лет, среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза карие, нос с горбинкой. Из особых примет – три послеоперационных шрама на пояснице слева.
В день исчезновения был одет в спортивную куртку черного цвета, синие джинсовые брюки, черные туфли черного.
Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-32-73-05 или «02» (102 – с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU