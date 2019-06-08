Кузбасские комики удачно выступили в финале Comedy Баттл

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-08T10:02:38+03:00

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Комики из Кузбасса удачно выступили в финале шоу Comedy Баттл на канале ТНТ. Правда, никому из них не удалось завоевать главный приз – 3 миллиона рублей.

В финале комедийного шоу, запись эфира которого вышла вечером 7 июня, выступил кемеровский дуэт «Саша и Валя»: ребята показали миниатюру про взаимоотношения парня и девушки. Жюри отметило, что выступление кемеровчан было классным.

Также в финале выступила Света Карапетян из Новокузнецка. Она представила номер в жанре стенд-ап. Выступление Светы несколько раз прерывалось истерическим смехом членов жюри и бурными аплодисментами. После Руслан Белый отметил, что у новокузнечанки «большое, большое, большое будущее».

Однако главный приз – 3 миллиона рублей – кузбассовцы завоевать не смогли. Жюри выбрало победителем девятого сезона шоу Сергея Матросова из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU