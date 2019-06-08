2019-06-08T11:01:28+03:00
Происшествия

Кемеровский студент торговал «солью» в центре города

Ему грозит 15 лет колонии
Екатерина БОРМОТОВА
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Студенту грозит до 15 лет тюрьмыСтуденту грозит до 15 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кемерове студент одного из ВУЗов торговал наркотиками. Теперь со студенческой скамьи он может пересесть на тюремную.

18-летнего кемеровчанина задержали в марте этого года – сразу после того, как он оставил в тайнике дозу с наркотиком.

- В его телефоне полицейские обнаружили фотографии и адреса сделанных ранее закладок. Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятое у задержанного вещество – синтетический наркотик «соль», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что наркотики он получал бесконтактным способом и так же распространял дальше в Центральном районе города.

За незаконную «подработку» молодому кемеровчанину грозит до 15 лет колонии. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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