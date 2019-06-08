2019-06-08T13:13:17+03:00
Общество

В Прокопьевске нашли пропавшего автомобилиста

О завершении поисков сообщили волонтеры
Екатерина БОРМОТОВА
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В Прокопьевске завершились поиски 43-летнего мужчины, который пропал по дороге на работу. О прекращении поисков сообщили волонтеры.

В субботу, 8 июня, на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о завершении поисков 43-летнего Константина Кошкина.

«Найден. Жив. Спасибо всем откликнувшимся», - сообщили волонтеры.

Мужчину искали с 3 июня Фото: Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Мужчину искали с 3 июня Фото: Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Напомним, что прокопчанина искали с 3 июня: утром мужчина уехал на своем автомобиле на работу и пропал. Обстоятельства обнаружения мужчины не разглашаются по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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