Грузовик лег на бок на въезде в Кемерово

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-08T13:56:30+03:00

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На въезде в Кемерово в субботу опрокинулся грузовик. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713693" frameborder="0"></iframe> Грузовик опрокинулся в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ДТП произошло днем 8 июня в районе поворота на Кедровку. На кадрах, которые были размещены в социальных сетях, видно, что грузовик лежит на боку на обочине дороги. По данным очевидцев, грузовик опрокинулся в результате того, что его водитель уходил от столкновения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

По словам автолюбителей, из-за аварии на данном участке трассы образовалась большая пробка. Причем с каждым часом ее размер становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU