2019-06-08T13:56:30+03:00
Происшествия

Грузовик лег на бок на въезде в Кемерово

Последствия аварии попали на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Грузовик опрокинулся неподалеку от поворота на Кедровку Фото: Лариса ПАВЛОВА / "ВКонтакте"Грузовик опрокинулся неподалеку от поворота на Кедровку Фото: Лариса ПАВЛОВА / "ВКонтакте"
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На въезде в Кемерово в субботу опрокинулся грузовик. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Грузовик опрокинулся в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ДТП произошло днем 8 июня в районе поворота на Кедровку. На кадрах, которые были размещены в социальных сетях, видно, что грузовик лежит на боку на обочине дороги. По данным очевидцев, грузовик опрокинулся в результате того, что его водитель уходил от столкновения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

По словам автолюбителей, из-за аварии на данном участке трассы образовалась большая пробка. Причем с каждым часом ее размер становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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