Грузовик лег на бок на въезде в Кемерово
На въезде в Кемерово в субботу опрокинулся грузовик. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.
Грузовик опрокинулся в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
ДТП произошло днем 8 июня в районе поворота на Кедровку. На кадрах, которые были размещены в социальных сетях, видно, что грузовик лежит на боку на обочине дороги. По данным очевидцев, грузовик опрокинулся в результате того, что его водитель уходил от столкновения.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
По словам автолюбителей, из-за аварии на данном участке трассы образовалась большая пробка. Причем с каждым часом ее размер становится все больше.
ИСТОЧНИК KP.RU