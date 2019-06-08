Туман, гроза и град: погода в Кузбассе 9 июня
Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 9 июня. Второй выходной обещает быть туманным и дождливым.
По данным метеорологов, в воскресенье в Кузбассе ожидаются дожди, местами грозы и град. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21,+26 градусов Цельсия. Однако при облачности будет всего 16 градусов тепла.
Днем также ожидается небольшой ветер: 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. А утром регион окунется в туман.
В Кемерове синоптики также обещают небольшой дождь и грозу. При этом порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Воздух днем воскресенья прогреется до +21,+23 градусов – можно успеть позагорать.
ИСТОЧНИК KP.RU