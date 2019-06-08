Туман, гроза и град: погода в Кузбассе 9 июня

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-08T14:23:29+03:00

Второй выходной будет дождливым, но теплым

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 9 июня. Второй выходной обещает быть туманным и дождливым.

По данным метеорологов, в воскресенье в Кузбассе ожидаются дожди, местами грозы и град. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21,+26 градусов Цельсия. Однако при облачности будет всего 16 градусов тепла.

Днем также ожидается небольшой ветер: 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. А утром регион окунется в туман.

В Кемерове синоптики также обещают небольшой дождь и грозу. При этом порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Воздух днем воскресенья прогреется до +21,+23 градусов – можно успеть позагорать.

ИСТОЧНИК KP.RU