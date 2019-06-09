Кузбасские рыбаки заплатят крупный штраф за браконьерство

СЕГОДНЯ 03:52 2019-06-09T03:52:42+03:00

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В Междуреченске пресекли незаконную рыбалку. Теперь рыбакам придется заплатить крупный штраф за браконьерство.

Инспекторы дирекции особо охраняемых территорий Кемеровской области проверили рыбно-промысловые участки на реках Тутуяс и Мрас-су. Здесь рыбалка разрешена только по путевкам, но не все соблюдают закон.

Так, компания рыбаков заплатит солидный штраф за выловленные пять окуней и 40 чебаков – по 250 рублей за рыбку. Плюс к этому – 5000 рублей за рыбалку без путевки. Также у мужчин с собой были сети – это еще 5000 штрафа. Сети были найдены еще у одной компании отдыхающих.

- Несмотря на то, что сеть лежала в багажнике автомобиля, от наказания не уйти. Само нахождение на водоеме с запрещенными приспособлениями для рыбалки приравнивается к браконьерству. Штраф за подобное - 5000 рублей, - отметили в администрации Междуреченска.

Также к ответственности привлекли рыбаков, которые имели при себе острогу – этот инструмент считается холодным оружием и добывать рыбу с помощью него запрещено.

Инспекторы обращают внимание рыбаков на то, что, несмотря на завершение нереста, вылов хариуса меньше 20 сантиметров запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU