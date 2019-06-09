СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-09T04:25:47+03:00

В новом цехе работают четверо заключенных с инвалидностью Фото: ГУФСИН по Кемеровской области

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В кузбасской колонии освоили новое производство. На нем задействованы осужденные с ограниченными возможностями здоровья.

Линия по изготовлению бумажных мешков открылась в ЛИУ-42 в Ленинске-Кузнецком. Благодаря этому, трудоустроиться смогли четверо осужденных с инвалидностью второй и третьей степени. Производительность цеха составляет 90 мешков в минуту.

- Готовая продукция будет использоваться для пакетирования макаронных изделий различных видов, выпускаемых в ЛИУ-42 и Мариинской воспитательной колонии, - сообщили в ГУФСИН по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что оборудование, установленное в цехе, позволяет производить бумажные мешки различных размеров и наносить на них цветную печать с двух сторон. Планируется, что эта продукция в скором времени будет востребована в других исправительных учреждениях региона, где запустят производство древесного угля.

ИСТОЧНИК KP.RU