В кузбасской колонии освоили новое производство
В кузбасской колонии освоили новое производство. На нем задействованы осужденные с ограниченными возможностями здоровья.
Линия по изготовлению бумажных мешков открылась в ЛИУ-42 в Ленинске-Кузнецком. Благодаря этому, трудоустроиться смогли четверо осужденных с инвалидностью второй и третьей степени. Производительность цеха составляет 90 мешков в минуту.
- Готовая продукция будет использоваться для пакетирования макаронных изделий различных видов, выпускаемых в ЛИУ-42 и Мариинской воспитательной колонии, - сообщили в ГУФСИН по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что оборудование, установленное в цехе, позволяет производить бумажные мешки различных размеров и наносить на них цветную печать с двух сторон. Планируется, что эта продукция в скором времени будет востребована в других исправительных учреждениях региона, где запустят производство древесного угля.
ИСТОЧНИК KP.RU