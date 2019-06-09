2019-06-09T06:15:54+03:00
Спорт

Кузбассовец помог сборной по футболу одержать победу в отборочном матче Евро-2020

Правда, весьма необычным способом
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец помог сборной по футболу одержать победу в отборочном матче Евро-2020. ФОТО: REUTERSКузбассовец помог сборной по футболу одержать победу в отборочном матче Евро-2020. ФОТО: REUTERS
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Кузбассовец Александр Головин помог сборной по футболу одержать победу в отборочном матче Евро-2020. Правда, весьма необычным способом – он спровоцировал автогол.

Сейчас проходят отборочные матчи Чемпионата Европы-2020. Команда России в очередной игре встречалась со сборной Монако. На 25-й минуте встречи Микеле Чеволи из Монако умудрился забросить мяч в свои ворота – не без участия Александра Головина. Уроженец Калтана прострелил с правого фланга в штрафную площадь, и мяч от ноги Чеволи угодил в дальний угол ворот.

Игра, которая проходила в Саранске, завершилась со счетом 9-0 в пользу россиян. Помимо автогола мяч в ворота сборной Монако трижды забросил Артем Дзюба, причем на 73 минуте второй мяч он забил с навеса во вратарскую Александра Головина. Также в матче отличились Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Георгий Джикия и дважды Федор Смолов. Следующую игру в рамках отборочного этапа сборная России проведет против Кипра 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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