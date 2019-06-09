Кемеровчанин с ножом в руках напал на знакомого из-за денег

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-09T08:10:16+03:00

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Кемеровчанин дал в долг своему знакомому две тысячи рублей, но получить в условленный срок деньги не смог. Тогда мужчина взял в руки нож и пошел к своему знакомому.

Один кемеровчанин зажолжал своему приятелю две тысячи рублей, однако возвращать долг не торопился. В апреле 2019 года 39-летний приятель, отчаявшись получить деньги обратно, взял в руки нож и отправился выбивать деньги. Должник заявил, что отдать их пока не может. После этого 39-летний приятель, у которого, кстати, имеется криминальное прошлое, пригрозил ножом и похитил мобильный телефон. Гаджет он продал за 1000 рублей прохожему на улице.

Долго наслаждаться свободой ему не пришлось: его задержали сотрудники уголовного розыска. Следствие собрало достаточную доказательную базу его вины, и сейчас налетчик ожидает суда. Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU