2019-06-09T09:24:59+03:00
Общество

Кузбасских дачников научат оказывать первую помощь

Учебный семинар пройдет с 18 по 20 июня
Ирина АВТУШКО
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Для дачников организуют полезные семинары по оказанию первой помощиДля дачников организуют полезные семинары по оказанию первой помощиФото: Евгения ГУСЕВА
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Кузбасских дачников научат оказывать первую помощь пострадавшим. Учебный семинар будет проходить с 18 по 20 июня.

Занятия для садоводов и огородников проведет Кемеровский областной медицинский колледж при содействии Кемеровского городского Совета ветеранов войны и труда.

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, в дачные будни нередко возникают несчастные случаи, которые омрачают отдых или даже становятся угрозой для жизни.

-Это связано, с одной стороны, с удаленностью дачных участков и ограниченной возможностью оказания медицинской помощи в непредвиденных чрезвычайных ситуациях, а, с другой – с отсутствием и навыков доврачебной помощи у значительного числа дачников, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим для дачников организуют полезный семинар. Он пройдет с 18 по 20 июня. На встречах расскажут, как осматривать пострадавших и оказывать первую помощь при разных травмах, делать элементарную легочную реанимацию. В занятиях будут использованы муляжи, симуляторы, наглядные пособия и видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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