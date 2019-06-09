СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-09T09:24:59+03:00

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Кузбасских дачников научат оказывать первую помощь пострадавшим. Учебный семинар будет проходить с 18 по 20 июня.

Занятия для садоводов и огородников проведет Кемеровский областной медицинский колледж при содействии Кемеровского городского Совета ветеранов войны и труда.

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, в дачные будни нередко возникают несчастные случаи, которые омрачают отдых или даже становятся угрозой для жизни.

-Это связано, с одной стороны, с удаленностью дачных участков и ограниченной возможностью оказания медицинской помощи в непредвиденных чрезвычайных ситуациях, а, с другой – с отсутствием и навыков доврачебной помощи у значительного числа дачников, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим для дачников организуют полезный семинар. Он пройдет с 18 по 20 июня. На встречах расскажут, как осматривать пострадавших и оказывать первую помощь при разных травмах, делать элементарную легочную реанимацию. В занятиях будут использованы муляжи, симуляторы, наглядные пособия и видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU