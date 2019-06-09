2019-06-09T09:43:04+03:00
Происшествия

В Кемерове грузовик несколько десятков метров протащил легковушку

ДТП произошло на Кузнецком проспекте
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове грузовик несколько десятков метров протащил легковушку. Фото: vk.com, " В ритме Кемерово"В Кемерове грузовик несколько десятков метров протащил легковушку. Фото: vk.com, " В ритме Кемерово"
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Несколько десятков метров протащил грузовой автомобиль легковушку после того, как врезался в нее. Очевидцы отмечают, что иномарка попала в слепую зону грузовика.

В Кемерове грузовик несколько десятков метров протащил легковушку. Фото: vk.com, "Регион 42"

В Кемерове грузовик несколько десятков метров протащил легковушку. Фото: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Кузнецком в первой половине дня 9 июня. На фотографиях, которые очевидцы выложили в социальные сети, видно, что грузовой автомобиль Scania после того, как врезался в автомобиль Kia, протащил ее впереди себя несколько десятков метров. Примечательно, что легковой автомобиль внешне пострадал не сильно.

- Это называется «машина попала в слепую зону». Водитель «скамейки» ее просто не видел, - подин из пользователей соцсетей, Антон Батрудинов, выдвинул свою версию причины дорожно-транспортного происшествия.

Грузовик взял грузовик на таран. ФОТО: vk.com, "В ритме Кемерово", Александр Ильиных.

Грузовик взял грузовик на таран. ФОТО: vk.com, "В ритме Кемерово", Александр Ильиных.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей. О возможных пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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