В Кемерове ремонтируют фасады домов напротив сквера на месте «Зимней вишни»
В Кемерове приступили к ремонту фасадов домов, расположенных неподалеку от строящегося сквера в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
В Кемерове ремонтируют дома напротив будущего сквера на месте ТРЦ "Зимняя вишня".09 июня 2019Полина ПРИЛУЦКАЯ
Строительство сквера на месте, где когда-то находился ТРЦ «Зимняя вишня», идет полным ходом. Одним из этапов создания сквера является ремонт фасадов близлежащих домов по проспекту Ленина, благоустройство близлежащей территории. К открытию сквера все пространство вокруг будет приведено в гармоничное состояние, станет стилистически единым. Сейчас рабочие делают все, чтобы сквер стал удобным и привлекательным и для детей, и для взрослых.
Напомним, что проект сквера разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он будет разделен на две зоны - тихую и активную. Помимо всех сооружений, здесь высадят 60 германских сосен - в память о жертвах трагического пожара.
По заявлению губернатора Кузбасса, сквер на месте сгоревшего торгового центра появится к сентябрю 2019 года. Примечательно, что будет благоустроена не только площадка, на которой располагался торгово-развлекательный комплекс. Внешний облик поменяют и фасады близлежащих домов.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.
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ИСТОЧНИК KP.RU