2019-06-09T14:24:04+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 10 июня: переменная облачность, дождь и грозы

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
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Погода в Кузбассе 10 июня: переменная облачность, дождь и грозы.Погода в Кузбассе 10 июня: переменная облачность, дождь и грозы.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Первый рабочий день недели в Кузбассе будет дождливым и ветреным. А кое-где прогремят грозы и выпадет град.

Новая рабочая неделя в Кузбассе начнется с дождей. Ночью в Кузбассе ожидается от восьми до 13 градусов тепла, в Кемерове синоптики прогнозируют +10…+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся от +20…+25, местами – лишь до +15. В Кемерове воздух прогреется до +2…+22 градусов.

На территории всей Кемеровской области ожидается переменная облачность в большинстве районов пройдут дожди – от небольших до умеренных, прогремят грозы, а местами возможен град. К слову, в понедельник ожидается западный умеренный ветер, порывы которого могут достигать скорости в 12 метров в секунду.

также синоптики напоминают о том, что в Кузбассе сохраняется пожароопасность второго, а местами - первого и третьего классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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