2019-06-10T03:25:25+03:00
Происшествия

Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей

Мужчина рассчитывал получить компенсацию за некачественное лекарство
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей.Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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82-летний житель города Березовского потерял 150 тысяч рублей. Мужчина поверил незнакомцу, пообещавшему выплатить компенсацию, и оплатил из своего кармана услуги инкассаторов и оформление страховки.

Пожилому жителю города Березовского позвонил незнакомец и сообщил, будто он может получить большую компенсацию за то, что когда-то приобрел некачественные лекарства. 580 тысяч рублей показались 82-летнему мужчине солидной суммой, поэтому он согласился оплатить сначала страховой взнос, потом – еще какие-то расходы, потом – услуги инкассатора. В обще сложности мужчина перевел незнакомцу 580 тысяч рублей. А потом, когда попытался связаться со звонившим и уточнить сроки выплаты компенсации, оказалось, что его телефон отключен. Только после этого пожилой кузбассовец понял, что стал жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем ОМВД России по г. Березовскому возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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