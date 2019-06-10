В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену

СЕГОДНЯ 04:36 2019-06-10T04:36:41+03:00

По словам очевидцев, в этом месте уже происходили смертельные ДТП

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В Кемерове минувшей ночью случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Оно оказалось смертельным для одного из людей, находившихся в машине.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Троллейной в Заводском районе областного центра. Как сообщают очевидцы, автомобиль влетел в бетонную стену. Он так сильно деформировался от удара, что спасателям пришлось использовать специнструмент и разрезать крышу машины.

- Автомобиль влетел в бетонную стену, в машине находилось двое человек, один погиб, - сообщает один из очевидцев ДТП.

Сейчас в причинах и обстоятельствах дорожно-0транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

К слову, после того, как фотографии с места аварии появились в соцсетях, комментаторы отметили, что это далеко не первое ДТП на данном участке дороги. Более того, случались здесь аварии и с погибшими. Пользователи соцсетей отмечают, что участок не освещен, при этом имеется поворот. В ответ некоторые пользователи отметили, что водителям – особенно в темное время суток – нужно соблюдать скоростной режим, тогда и аварии будут случаться реже.

ИСТОЧНИК KP.RU