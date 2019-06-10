Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода

СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-10T07:24:40+03:00

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Автолюбитель из Кузбасса сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась, а водитель на два года лишился свободы. Кроме того, по решению суда он выплатил компенсацию морального вреда семье погибшей.

Кузбассовец в темное время суток ехал на своем автомобиле по дороге. В какой-то момент он выехал на обочину, где в это время находилась женщина-пешеход. Водитель сбил женщину, и от полученных травм она скончалась. После этого состоялся суд, по решению которого автолюбитель получил наказание в виде лишения свободы на срок два года. Кроме того, он должен был возместить моральный ущерб - 400 тысяч рублей в пользу супруга погибшей. Однако выплачивать деньги он не торопился, так как находится в местах лишения свободы. Тогда на помощь вдовцу пришли судебные приставы.

- Отбывание наказания в местах лишения свободы не является основанием для невыплаты долга. Судебным приставом-исполнителем ОСП по городу Березовскому было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление об обращении взыскания на заработок должника, отбывающего наказание, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU