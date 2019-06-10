2019-06-10T07:28:38+03:00
Общество

В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку

Она появится на пересечении проспектов Московского и Ленинградского
Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас работы по строительству дороги идут в районе Президентского кадетского училища Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Сейчас работы по строительству дороги идут в районе Президентского кадетского училища Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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Мэр Кемерова Илья Середюк проверил ход строительства Московского проспекта. Дорогу строят в рамках двух национальных проектов - «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ввод данного объекта должен обеспечить удобный выезд жителей микрорайона Шалготарьян в другие части города. Сейчас определены три основные стыковочные точки дороги: это улица Терешковой, бульвар Строителей и проспект Ленинградский.

Мэр проверил ход строительства Московского проспекта Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Мэр проверил ход строительства Московского проспекта Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

«На последней точке потребовалось более сложное решение, чем простой перекресток. Здесь будет построена кольцевая развязка», - рассказал Илья Середюк.

Градоначальник отметил, что сейчас строительные работы полным ходом идут в районе президентского кадетского училища. Здесь уже сделаны дорожное корыто и ливневая канализация, сейчас специалисты работают над обустройством внутренних слоев магистрали.

По данным мэра, на участок от улицы Терешковой до бульвара Строителей рабочие зайдут уже в этом месяце.

Работы ведутся в рамках двух национальных проектов Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Работы ведутся в рамках двух национальных проектов Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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