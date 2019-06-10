РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-10T06:13:32+03:00

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АО «Россельхозбанк» и APIBank (ООО «Цифровые банковские платформы») заключили Меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Подписи под документом поставили Председатель Правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор компании-резидента ИТ-кластера инновационного центра «Сколково» Алексей Петров в присутствии председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.

Меморандум направлен на создание технологических Open Banking-решений на базе платформы APIBank для взаимодействия РСХБ, финтех-сервисов и провайдеров небанковских услуг. Это позволит Банку совместно с партнерами разрабатывать новые стратегические бизнес-модели и продукты для реального сектора экономики и сельского хозяйства стран БРИКС и Евразийского экономического союза. Кроме того, доступ финтех-сервисов к финансовой инфраструктуре АО «Россельхозбанк» будет содействовать созданию перспективных решений для развития цифровой экономики страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU