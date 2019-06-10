2019-06-10T10:47:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме
Яков КРЫМСКИЙ
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На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Россельхозбанком, крупнейшим в стране банком для аграриев, и Республикой Саха (Якутией), регионом, который занимает более 18 процентов всей территории России.

В рамках документа стороны официально закрепили долгосрочное партнерство, которое должно способствовать развитию якутской промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соглашение основано на взаимной заинтересованности сторон в устойчивом повышении благосостояния жителей Республики Саха (Якутия) и динамичном развитии экономики региона.

Якутский филиал Россельхозбанка работает в Республике с 2003 года. В настоящее время открыто 17 дополнительных офисов в улусах республики и в Якутске. За время работы объем вложений РСХБ в экономику региона составил 80 млрд рублей, из них 37 млрд рублей в АПК. При участии Банка было реализовано 165 проектов по строительству и модернизации объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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