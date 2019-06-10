В кузбасском поселке горели жилой дом и баня

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-10T09:01:20+03:00

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В поселке Кузбасский Кемеровского района горели двухэтажный дом и баня. Пожар произошел утром в воскресенье, 9 июня.

Как рассказали в Главном управлении кузбасского МЧС, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу от жителей поселка Кузбасский Кемеровского района. Они сообщили, что на соседнем участке горят двухквартирный жилой дом и баня.

- Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны - около 38 километров, поэтому к месту возгорания первыми прибыли добровольцы поселка Кузбасский, вооруженные трактором с бочкой, - рассказали в ведомстве. - К их прибытию дом и баня уже горели открытым пламенем.

Добровольцы сдерживали огонь до прибытия профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на большую площадь. Приехавшие на место расчеты местного гарнизона ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU