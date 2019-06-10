В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-10T09:57:03+03:00

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В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию за лекарства и лишился 150 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой мошенника.

Об обмане полицейским города Березовский сообщил 82-летний местный житель. Накануне ему позвонил незнакомец и представился сотрудником организации, выплачивающей компенсации за ранее приобретенные некачественные лекарства

-Собеседник пояснил, будто березовчанину положена выплата в размере 580 000 рублей, но для получения денежных средств ему следует оплатить расходы, в том числе оформление страховки и услуги инкассаторов, которые доставят деньги в Березовский, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, - Пожилой мужчина выполнил данные требования и в общей сложности перевел на указанный счет банковской карты около 150 000 рублей.

После этого пенсионер пытался дозвониться до собеседника и выяснить, когда получит компенсацию, однако номер был отключен. Горожанин понял, что его обманули и обратился в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU