2019-06-10T09:57:03+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей

Мужчина стал жертвой мошенника
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Мужчина перечислил мошеннику 150 тысяч рублейМужчина перечислил мошеннику 150 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию за лекарства и лишился 150 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой мошенника.

Об обмане полицейским города Березовский сообщил 82-летний местный житель. Накануне ему позвонил незнакомец и представился сотрудником организации, выплачивающей компенсации за ранее приобретенные некачественные лекарства

-Собеседник пояснил, будто березовчанину положена выплата в размере 580 000 рублей, но для получения денежных средств ему следует оплатить расходы, в том числе оформление страховки и услуги инкассаторов, которые доставят деньги в Березовский, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, - Пожилой мужчина выполнил данные требования и в общей сложности перевел на указанный счет банковской карты около 150 000 рублей.

После этого пенсионер пытался дозвониться до собеседника и выяснить, когда получит компенсацию, однако номер был отключен. Горожанин понял, что его обманули и обратился в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец
Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу
Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами
РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества
В кузбасском поселке горели жилой дом и баня
Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»
В Кемерове пройдет гонка на беговелах
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку
Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода
В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену
Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей
Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег