Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-10T12:38:32+03:00

Тем, кто нанес природе урон, придется отвечать за это

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Одна из кемеровских организаций, занимающаяся продажей топлива, не слишком ответственно подходила к безопасности и охране окружающей среды. Как выяснили сотрудники полиции, она загрязнила нефтепродуктами участок земли в водоохраной зоне.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт загрязнения земельного участка, который находится в водоохранной зоне. Именно на этом участке расположилась компания, которая занимается продажей топлива. Вот только о состоянии окружающей среды здесь не особо заботились. После проверок оказалось, что здесь многократно превышена концентрация нефтепродуктов и валового свинца в природном слое почвы. В общей сложности площадь загрязнения составила 140 квадратных метров.

- Ущерб, причиненный в результате загрязнения земельного участка, составил более 650 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время дознавателем ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело о порче земли. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU