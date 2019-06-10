2019-06-10T12:38:32+03:00
Происшествия

Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами

Тем, кто нанес природе урон, придется отвечать за это
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одна из кемеровских организаций, занимающаяся продажей топлива, не слишком ответственно подходила к безопасности и охране окружающей среды. Как выяснили сотрудники полиции, она загрязнила нефтепродуктами участок земли в водоохраной зоне.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт загрязнения земельного участка, который находится в водоохранной зоне. Именно на этом участке расположилась компания, которая занимается продажей топлива. Вот только о состоянии окружающей среды здесь не особо заботились. После проверок оказалось, что здесь многократно превышена концентрация нефтепродуктов и валового свинца в природном слое почвы. В общей сложности площадь загрязнения составила 140 квадратных метров.

- Ущерб, причиненный в результате загрязнения земельного участка, составил более 650 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время дознавателем ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело о порче земли. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец
Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу
РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества
В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей
В кузбасском поселке горели жилой дом и баня
Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»
В Кемерове пройдет гонка на беговелах
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку
Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода
В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену
Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей
Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег