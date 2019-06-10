2019-06-10T12:44:58+03:00
Происшествия

Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу

Найти ребенка удалось лишь сотрудникам полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу.Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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14-летний кемеровчанин ушел гулять с друзьями и не вернулся домой в оговоренное время. Найти ребенка смогли сотрудники полиции – в шалаше в лесу.

Жительница кировского района отпустила своего 14-летнего сына погулять с друзьями. На улице вечерело, когда оказалось, что сын не только не вернулся домой, но и не отвечает на телефонные звонки. Более того, выяснилось, что никто из друзей не знает, где находится подросток. Тогда за дело взялись сотрудники полиции.

Полицейские установили, что незадолго до исчезновения юный кемеровчанин с друзьями играл в футбол на спортивной площадке. Потом вся компания отправилась в сторону лесополосы. Стражи порядка также пошли по следам мальчишек и вскоре обнаружили их. Дети построили из веток шалаш, разожгли костер, устроили небольшой пикник и не заметили, как пролетело время.

Подростка передали родителям. К слову, теперь им за неисполнение родительских обязанностей грозит штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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