Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-10T12:54:43+03:00

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В Кузбассе 40-летний мужчина до смерти забил женщину за оскорбления. Ее труп он спрятал в колодце.

Преступление произошло в Киселевске в декабре 2018 года. Обвиняемый проводил время в компании сожительницы и ее 50-летней подруги у себя дома. Троица распивала алкогольные напитки. Когда хозяйка квартиры ушла спать, мужчина с гостьей продолжили застолье.

В какой-то момент женщина стала обвинять киселевчанина в смерти своего мужа, которого тот якобы споил. Мужчина отреагировал агрессивно и стал бить женщину сначала руками, затем деревянной лавочкой, а после задушил.

Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он завернул тело потерпевшей в ковер и на санках отвез его на соседнюю улицу, затем сбросил в колодец, - рассказали в пресс-службе СУ Ск России по Кемеровской области. - Родственники, обеспокоенные длительным отсутствием женщины, заявили в полицию о ее безвестном исчезновении.

В ходе розыска подозреваемого задержали, в содеянном он признался и показал, где спрятал тело. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU