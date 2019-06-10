Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» состоялась встреча главы РСХБ Бориса Листова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Целью встречи стало подписание соглашения, направленного на комплексное развитие экономики региона, в том числе расширение сотрудничества по развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности. В ходе беседы стороны отметили существенный рост объемов производства в АПК, увеличение посевных площадей и урожайности.
Поддержка развития агропромышленного комплекса и укрепление экспортного потенциала — одни из приоритетных задач Банка в регионе. Сегодня Новосибирская область экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Беларусь, Латвию, Данию и другие страны. В планах — наращивать темпы и объемы производства в агропромышленном комплексе, в том числе увеличивать экспорт зерновых.
ИСТОЧНИК KP.RU