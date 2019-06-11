2019-06-11T05:10:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке Россельхозбанка агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» станет национальной компанией по переработке молока

В ходе работы Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве
Яков КРЫМСКИЙ
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В ходе работы Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики, АО «Россельхозбанк» и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП». Документ направлен на взаимодействие в рамках инвестиционных проектов агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.

Одной из производственных площадок агрохолдинга является «Кезский сырзавод», в развитие которого Россельхозбанк инвестирует свыше 2 млрд рублей. Это позволит предприятию завершить реконструкцию, существенно нарастить объемы производства и расширить ассортимент сыра и других молочных продуктов.

«КОМОС ГРУПП» — крупный агрохолдинг, объединяющий 17 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Пермского края. Организация кредитуется в Россельхозбанке с 2009 года и на сегодняшний день объем ее кредитного портфеля составляет 10 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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