2019-06-11T10:21:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке РСХБ калининградский агрохолдинг построит маслоэкстракционный завод

тоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей, предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест
Яков КРЫМСКИЙ
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В ходе Петербургского международного экономического форума 2019 Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с врио Губернатора Курской области Романом Старовойтом и директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым. По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО «Курскагротерминал».

Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей, предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест.

«Работа с регионами - ключевая часть повестки Россельхозбанка в рамках ПМЭФ. Наша задача - финансировать региональные проекты и мы активно работаем с главами регионами как в части обсуждения общих направлений развития АПК, так и над поддержкой отдельных перспективных инвестиционных проектов. Открытие перерабатывающего производства ГК Содружества в Курской области именно такой проект. Мы видим все предпосылки для успешной работы нового предприятия: колоссальный опыт Содружества, благоприятный инвестиционный климат региона и развитая логистическая инфраструктура», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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