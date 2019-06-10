2019-06-10T14:06:27+03:00
Общество

Салют на День города 2019 в Кемерове: когда начнется, где посмотреть

Праздничный фейерверк продлится около 10 минут
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фейерверк продлится около 10 минутФейерверк продлится около 10 минутФото: Ольга ВОЛОВЯШКО
Изменить размер текста:

В День города и День России в Кемерове состоится праздничный фейерверк, которой продлится восемь минут. Фейерверк начнется в 22.30 на Университетском мосту.

Мероприятия 12 июня будут проходить на всех городских площадках. На главной сцене Кемерова пройдет праздничная программа домов творчества «Тебе, мой город, посвящаю», флешмоб «Молодежный триколор», торжественное вручение паспортов юным кемеровчанам, фестивали детских хоровых коллективов «Прекрасное далёко» и «Европейский микс». Вечером перед горожанами и гостями города выступят кавер-группы «Коктейль Молотова» и группы «Мираж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса назначил себе советника по здравоохранению
Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец
Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу
Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами
РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества
В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей
В кузбасском поселке горели жилой дом и баня
Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»
В Кемерове пройдет гонка на беговелах
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку
Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода
В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену
Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей
Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег