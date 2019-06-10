Салют на День города 2019 в Кемерове: когда начнется, где посмотреть

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-10T14:06:27+03:00

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В День города и День России в Кемерове состоится праздничный фейерверк, которой продлится восемь минут. Фейерверк начнется в 22.30 на Университетском мосту.

Мероприятия 12 июня будут проходить на всех городских площадках. На главной сцене Кемерова пройдет праздничная программа домов творчества «Тебе, мой город, посвящаю», флешмоб «Молодежный триколор», торжественное вручение паспортов юным кемеровчанам, фестивали детских хоровых коллективов «Прекрасное далёко» и «Европейский микс». Вечером перед горожанами и гостями города выступят кавер-группы «Коктейль Молотова» и группы «Мираж».

ИСТОЧНИК KP.RU