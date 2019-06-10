Губернатор Кузбасса назначил себе советника по здравоохранению
Губернатор Кузбасс назначил себе внештатного советника по здравоохранению. Им стал заслуженный врач России Леонид Барбараш.
Удостоверение внештатного советника по здравоохранению Леониду Барбарашу вручил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.
Как подчеркнули в пресс-службе администрации области, весь трудовой путь Леонида Барбараша связан с кузбасской медициной. Он окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работал в Кемеровской областной больнице № 1, МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер». С 2000 года являлся директором научно-производственной проблемной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН, преобразованной в 2008 году в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.
Сейчас Леонид Барбараш является главным научным сотрудником федерального Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.
На счету нового советника губернатора авторство 463 научных работ, 67 изобретений и полезных моделей. Под его руководством защищено 14 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Он является Отличником здравоохранения, Заслуженным врачом РФ, Лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники по итогам года.
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