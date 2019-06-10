Губернатор Кузбасса назначил себе советника по здравоохранению

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-10T17:09:18+03:00

Всю свою трудовую деятельность Леонид Барбараш связал с Кузбассом. ФОТО: Пресс-служба АКО

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Губернатор Кузбасс назначил себе внештатного советника по здравоохранению. Им стал заслуженный врач России Леонид Барбараш.

Удостоверение внештатного советника по здравоохранению Леониду Барбарашу вручил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации области, весь трудовой путь Леонида Барбараша связан с кузбасской медициной. Он окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работал в Кемеровской областной больнице № 1, МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер». С 2000 года являлся директором научно-производственной проблемной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН, преобразованной в 2008 году в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Сейчас Леонид Барбараш является главным научным сотрудником федерального Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

На счету нового советника губернатора авторство 463 научных работ, 67 изобретений и полезных моделей. Под его руководством защищено 14 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Он является Отличником здравоохранения, Заслуженным врачом РФ, Лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники по итогам года.

ИСТОЧНИК KP.RU