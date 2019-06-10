2019-06-10T18:53:51+03:00
Общество

Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов

Часто она размещена без разрешения властей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов . ФОТО: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов . ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов. По его словам, она часто размещается без разрешения властей.

Сообщение, посвященное обилию вывесок и баннеров на улицах появилось на официальной странице Сергея Цивилева в соцсетях. Губернатор отметил, что они портят внешний вид городов.

-Пивные магазины и микрофинансовые организации пытаются разместить рекламу буквально на каждом углу, - прокомментировали глава региона. - Часто бывает, что она появляется без разрешения городских властей.

Губернатор поручил навести порядок на улицах в территориях и избавить их от так называемых «художеств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса назначил себе советника по здравоохранению
Салют на День города 2019 в Кемерове: когда начнется, где посмотреть
Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец
Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу
Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами
РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества
В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей
В кузбасском поселке горели жилой дом и баня
Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»
В Кемерове пройдет гонка на беговелах
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку
Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода
В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену
Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей
Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег