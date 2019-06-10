Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов. По его словам, она часто размещается без разрешения властей.
Сообщение, посвященное обилию вывесок и баннеров на улицах появилось на официальной странице Сергея Цивилева в соцсетях. Губернатор отметил, что они портят внешний вид городов.
-Пивные магазины и микрофинансовые организации пытаются разместить рекламу буквально на каждом углу, - прокомментировали глава региона. - Часто бывает, что она появляется без разрешения городских властей.
Губернатор поручил навести порядок на улицах в территориях и избавить их от так называемых «художеств».
ИСТОЧНИК KP.RU