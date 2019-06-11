2019-06-11T06:50:57+03:00
Общество

Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе

Мужчина с ненастоящими документами работал в муниципальном учреждении дополнительного образования
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе.Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Одно из учреждений дополнительного образования в Тисульском районе осталось без тренера. Мужчина проработал несколько лет, а потом выяснилось, что диплом о высшем образовании у него поддельный.

В 2013 году в муниципальное учреждение дополнительного образования в Тисульском районе по трудовому договору пришел работать тренер преподаватель. Мужчина несколько лет проработал с детьми, но одна из проверок перечеркнула вс. Его работу. Оказалось, что у тренера нет необходимого образования. Во время проверки подлинности диплома (в личном деле была копия документа) выяснилось, что в списках выпускников мужчина не значится. Соответственно, вуз не выдавал ему диплома о высшем образовании.

- Поскольку в действиях тренера имелись признаки преступления, прокурор направил материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании., - сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке Россельхозбанка агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» станет национальной компанией по переработке молока
38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ
В суд поступило дело руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина
Неромантичный кузбассовец ограбил возлюбленную на первом же свидании
Сергей Цивилев призвал бороться с рекламой пива и микрозаймов
Губернатор Кузбасса назначил себе советника по здравоохранению
Салют на День города 2019 в Кемерове: когда начнется, где посмотреть
Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна за рубеж
Кузбассовец убил женщину и сбросил ее труп в колодец
Пропавшего подростка из Кемерова нашли в шалаше в лесу
Водоохранную зону в Кемерове загрязнили нефтепродуктами
РСХБ и самый большой регион России выходят на новый уровень сотрудничества
В Кузбассе пенсионер хотел получить компенсацию и лишился 150 тысяч рублей
В кузбасском поселке горели жилой дом и баня
Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»
В Кемерове пройдет гонка на беговелах
РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»
В Кемерове построят еще одну кольцевую развязку
Автолюбителя из Кузбасса заставили заплатить за гибель пешехода
В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену
Кузбассовец оплатил услуги вымышленных инкассаторов и лишился 150 тысяч рублей
Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег