Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-11T06:50:57+03:00

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Одно из учреждений дополнительного образования в Тисульском районе осталось без тренера. Мужчина проработал несколько лет, а потом выяснилось, что диплом о высшем образовании у него поддельный.

В 2013 году в муниципальное учреждение дополнительного образования в Тисульском районе по трудовому договору пришел работать тренер преподаватель. Мужчина несколько лет проработал с детьми, но одна из проверок перечеркнула вс. Его работу. Оказалось, что у тренера нет необходимого образования. Во время проверки подлинности диплома (в личном деле была копия документа) выяснилось, что в списках выпускников мужчина не значится. Соответственно, вуз не выдавал ему диплома о высшем образовании.

- Поскольку в действиях тренера имелись признаки преступления, прокурор направил материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании., - сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU