2019-06-11T08:18:10+03:00
Происшествия

Грызуны и тараканы атаковали кемеровскую кондитерскую

Из-за вредителей кондитерскую пришлось закрыть
Екатерина РОМАНОВА
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Грызуны и тараканы атаковали кемеровскую кондитерскую. ФОТО: архив КПГрызуны и тараканы атаковали кемеровскую кондитерскую. ФОТО: архив КПФото: Михаил ФРОЛОВ
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Одна из кемеровских кондитерских была закрыта из-за рыжих тараканов, грызунов и мух. Впрочем, это были не единственные замечания, обнаруженные специалистами Роспотребнадзора во время проверки.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в кондитерском цехе «ПКФ «Милена» в Кемерове. Результаты проверки оказались не самыми приятными: в производственных цехах кондитерской были нарушены санитарно-эпидемиологические правила. Так, во всех помещения обнаружили живых и павших рыжих тараканов, следы деятельности грызунов и мух. При этом сами помещения цеха и их планировка не были предназначены для последовательного технологического процесса. Посуда и инвентарь хранились и использовались в неподобающих условиях, личная и санитарная одежда хранились в одном и том же месте. Кроме того, на предприятии не оказалось уборщиков, а уборку помещений - включая туалет - производили те же люди, которые изготавливали кондитерские изделия.

Эти и другие нарушения стали поводом для того, чтобы Заводский районный суд Кемерова приостановил деятельность предприятия по производству и отпуску кондитерских изделий на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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