2019-06-11T10:03:41+03:00
Общество

В Кузбассе пострадавшего на производстве горного мастера уволили с работы

Мужчина восстановился через суд
Ирина АВТУШКО
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Восстанавливаться на работе мужчине пришлось через судВосстанавливаться на работе мужчине пришлось через судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе пострадавшего на производстве горного мастера уволили с работы. Мужчине пришлось восстанавливать свои права через суд.

С горнорабочим одного из разрезов в Киселевске произошел несчастный случай. Мужчина настаивал на оформлении акта о несчастном случае на производстве, однако администрация предприятия предлагала оформить травму как бытовую. После отказа мужчину уволили в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей без уважительных причин.

- Киселевский городской суд, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал угольную компанию восстановить гражданина в должности, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы. Также горному мастеру выплатили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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