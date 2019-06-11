2019-06-11T09:45:49+03:00
Общество

В Кемерове светофоры на двух перекрестках изменят режим работы

Это повысит пропускную способность дорог
Ирина АВТУШКО
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Изменения работы светофоров должны сделать движение на дорогах свободнейИзменения работы светофоров должны сделать движение на дорогах свободнейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кемерове светофоры на двух перекрестках изменят режим работы. Это повысит пропускную способность дорог.

Как сообщили в администрации города, схема движения изменится на перекрестке проспекта Химиков с улицей Волгоградской. В частности, здесь в отдельные фазы разделят транспортные потоки, которые движутся по улице Волгоградской.

-Сперва будет происходить движение по проспекту Химиков во всех направлениях, затем по улице Волгоградская от улицы 62-ой Проезд, а потом по улице Волгоградская со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, - пояснили в мэрии.

Также изменится работа светофоров на перекрестке проспекта Советского и улицы 50 лет Октября. Это связан с закрытием сквозного движения через площадь Советов. У светофора по улице Орджоникидзе увеличено время работы разрешающего сигнала, также оптимизировано время движения транспорта по проспекту Советскому в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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