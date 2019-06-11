СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-11T12:47:44+03:00

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В Кузбассе задержали банду фальшивомонетчиков. Поддельные банкноты преступники обналичивали через банкоматы.

Сотрудникам полиции поступила информации о том, что неизвестные лица занимаются сбытом фальшивых купюр. Злоумышленники были найдены и задержаны после очередного «вброса» денежных подделок. Ими оказались два 21-летних кемеровчанина и 19-летний житель Томска.

Как установили следователи, молодые люди придумали способ сбывать фальшивые деньги через банкоматы. Для этого в интернете они заказали партию заготовок поддельных денежных знаков, а после получения доработали, чтобы сымитировать элементы защиты.

- В различных торговых точках Кемерова с помощью готовых купюр обвиняемые через терминалы вносили деньги на банковские карты, оформленные на иных лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - После этого уже в других местах они снимали со счетов настоящие купюры.

Подобным способом преступники сбыли 60 купюр на сумму 300 тысяч рублей. Теперь их ждет суд. Молодые люди могут получить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU