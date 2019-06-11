Бездомный нашел мертвого младенца в мусорном баке в Тайге

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-11T12:51:03+03:00

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В Тайге бездомный мужчина нашел мертвого младенца в мусорном баке. Сейчас полицейские ищут мать ребенка.

Страшную находку обнаружили 10 июня около 5.30 в контейнере рядом с жилой многоэтажкой. Утром бездомный мужчина заглянул в бак и обнаружил пакет с лежавшим внутри телом новорожденного ребенка. Горожанин сразу вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

- Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшего, давность ее наступления, - прокомментировали ситуацию в СУ СК России по Кемеровской области. - Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Совместно с полицейскими эксперты устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорожденные дети отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU