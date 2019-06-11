В какой школе Кемерова работает самый богатый директор

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-11T13:02:02+03:00

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Директора школ и заведующие детскими садами областного центра Кузбасса отчитались о доходах за 2018 год. У самого «богатого» директора доход превысил 1,7 миллиона рублей за год.

Декларации о своих доходах обнародовали руководители учебных заведений Кемерова. Как оказалось, больше всех заработала в 2018 году директор МДОУ «Лицей № 89» Татьяна Зенова. Ее доход составил 1 726 203,59 рубля. При этом в собственности у женщины имеется квартира площадью 73,7 квадратных метра.

На второй строчке рейтинга оказалась директор МБОУ «Гимназия № 17» с 1 428 190,13 рубля годового дохода. У Татьяны Володкиной, возглавляющей гимназию, в собственности имеется квартира площадью 49,1 квадратных метра.

На третьем же месте - директор МБОУ «Лицей № 23» с доходом 1 388 070,23 рубля и двумя квартирами в 62,8 и 38,1 квадратных метра.

Руководители детсадов, как оказалось, зарабатывают даже больше своих коллег из средней школы. У заведующей детсадом № 205 Любови Ивановой доход за 2018 год составил 2 809 722,71 рубля. При этом недвижимости у нее нет, зато есть Kia Sportage. Заведующая детсадом № 32 Ольга Степанова заработала 2 036 681,45 рубля. При этом у нее есть квартира в 48,9 квадратных метра и автомобиль Lada Granta. На третьем месте Елена Лобанова, заведующая МБДОУ № 121 с годовым доходом в 1 322 582 рубля. Автомобиля у нее нет, зато есть квартира в 57 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU