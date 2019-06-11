Погода на День города в Кемерове: до +26 и без дождей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-11T13:13:54+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кемерове на 12 июня. В День города, который совпадает с Днем России, погода порадует теплом.

Так, в ночь на 12 июня в областном центре столбики термометров будут находиться в пределах +12… +14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем температура повысится до +24… +26 градусов, ожидается усиление ветра до 5-10 метров в секунду, а местами с порывами до 14 метров.

Днем в городе будет наблюдаться переменная облачность, сохраняется небольшая вероятность осадков, поэтому на праздник лучше захватить с собой зонт.

В целом же в Кузбассе в этот день температура ночью будет находиться на отметке +10… +15 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +22… +27. Будет наблюдаться переменная облачность, днем в отдаленных районах области пройдут небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туман.

ИСТОЧНИК KP.RU