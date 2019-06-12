2019-06-12T04:44:18+03:00
Общество

Из-за долгов по налогам кузбассовец лишился магазина

Мужчина задолжал около 800 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за долгов по налогам кузбассовец лишился магазина. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Из-за долгов по налогам кузбассовец лишился магазина. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Новокузнечанин решил вести свой бизнес, однако не учел небольшую деталь: необходимость платить налоги, арендную плату и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Из-за этого у него накопился долг и, в конце, концов, мужчина лишился магазина.

Житель Новокузнецка задолжал по налогам, ЖКХ и аренде немалую сумму – около 800 тысяч рублей. Дело дошло до суда, а его решение поступило в отдел судебных приставов: они должны были взыскать деньги из заработной платы должника. Также оказалось, что он является собственником магазина розничной торговли. Приставы отправились в магазин, который принадлежал неплательщику и арестовали имущество – магазин площадью 504 квадратных метра.

У предпринимателя есть всего 10 дней на то, чтобы погасить задолженность. В противном случае все его имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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