13-летний подросток пропал в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:52 2019-06-12T05:52:18+03:00

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В Кузбассе разыскивают 13-летнего Вячеслава Галимова. Подросток пропал 7 июня, и до сих пор его местонахождение не установлено.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 13-летнего Вячеслава Галимова. Известно, что 7 июня 2019 года подросток ушел из дома в Междуреченске в неизвестном направлении. С тех пор ребенок не выходил на связь, а его местонахождение не установлено. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, мальчик мог покинуть Междуреченск и уехать в другой город.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.

В день исчезновения был одет в красно-белую спортивную куртку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU