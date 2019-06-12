2019-06-12T06:49:25+03:00
Общество

Илья Середюк поздравил кемеровчан с Днем города

Видеообращение мэр разместил в соцсетях [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Мэр записал видеообращение к кемеровчанам Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Мэр записал видеообращение к кемеровчанам Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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У кемеровчан сегодня, 12 июня, двойной праздник – День России и День города. Свои поздравления горожанам адресовал мэр Илья Середюк.

Глава города записал видеообращение к жителям Кемерова, которое он разместил в социальных сетях.

Поздравление Ильи Середюка с Днем города Кемерово.Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

- Уважаемые кемеровчане! Поздравляю вас с Днем России и с Днем рождения нашего любимого города! Кемерово преображается с каждым днем, становятся комфортнее наши дворы, парки, скверы, бульвары, наши дороги. И у нас еще есть много интересных идей, а самое главное - у нас есть силы для воплощения всех наших планов, - сказал Середюк.

Градоначальник поблагодарил трудовые коллективы предприятий, учреждений, социальную сферу, а также всех активных и неравнодушных кемеровчан, которые участвуют в развитии столицы Кузбасса.

- Хорошего нам настроения, удачи, здоровья, благополучия! - заключил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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