Илья Середюк поздравил кемеровчан с Днем города

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-12T06:49:25+03:00

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У кемеровчан сегодня, 12 июня, двойной праздник – День России и День города. Свои поздравления горожанам адресовал мэр Илья Середюк.

Глава города записал видеообращение к жителям Кемерова, которое он разместил в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714272" frameborder="0"></iframe> Поздравление Ильи Середюка с Днем города Кемерово.Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

- Уважаемые кемеровчане! Поздравляю вас с Днем России и с Днем рождения нашего любимого города! Кемерово преображается с каждым днем, становятся комфортнее наши дворы, парки, скверы, бульвары, наши дороги. И у нас еще есть много интересных идей, а самое главное - у нас есть силы для воплощения всех наших планов, - сказал Середюк.

Градоначальник поблагодарил трудовые коллективы предприятий, учреждений, социальную сферу, а также всех активных и неравнодушных кемеровчан, которые участвуют в развитии столицы Кузбасса.

- Хорошего нам настроения, удачи, здоровья, благополучия! - заключил мэр.

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Площадь Пушкина

9.00 - 13.45 Чемпионат Кемеровской области и первенство города Кемерово по велоспорту (шоссе). Гонка критериум (маршрут: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - Притомская набережная - улица Николая Островского - площадь Пушкина)

16.00 - 19.00 Интеллектуальная игра «Квиз, плиз!». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU