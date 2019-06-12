2019-06-12T07:45:00+03:00
Происшествия

Кузбассовец заплатил за воздух 42 тысячи рублей

Мужчина хотел купить ноутбук через интернет
Екатерина БОРМОТОВА
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Полицейские ищут мошенника, который продал кузбассовцу воздух вместо ноутбука. Мужчина хотел купить технику в интернете, но стал жертвой обмана.

В руки мошенника попался 32-летний житель Анжеро-Судженска. На сайте одного из интернет-магазинов он нашел информацию о продаже ноутбуку. Мужчина оставил заявку на покупку.

- Вскоре горожанину позвонил неизвестный, который представился менеджером данного магазина и сообщил, что товар будет отправлен при условии внесения предоплаты в размере его полной стоимости. Поверив собеседнику, мужчина перевел на указанный им счет около 42 тысячи рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сразу после того, как деньги были переведены, телефон менеджера перестал отвечать. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело и идут поиски афериста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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