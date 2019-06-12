В Кузбассе осудили аферистку, торговавшую несуществующими щенками

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-12T08:46:44+03:00

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В Кузбассе осудили женщину, которая занималась мошенничеством. В Сети она искала покупателей для щенков, но в итоге лишь забирала деньги.

20-летняя мошенница проживала на севере Кузбасса - в городе Мариинске. По данным следствия, горожанка создала несколько фейковых страниц в социальных сетях – с них она размещала объявления о продаже собак разных пород. Когда для щенков находились хозяева, мошенница связывалась с ними и озвучивала условия для приобретения собак.

- Во время беседы с потенциальными покупателями фигурантка просила их внести задаток и даже оформляла типовой договор купли-продажи в подтверждение своей благонадежности. В документ она вносила вымышленные паспортные данные. Введенные таким образом в заблуждение потерпевшие перечисляли мошеннице деньги - от 5 до 10 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сразу после получения денег мошенница вносила покупателей в черный список и обналичивала карту. Жертвами жительницы Мариинска в итоге стали четыре человека из Сыктывкара, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Суд в качестве наказания назначил горожанке три года лишения свободы условно. Также она должна возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU