Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем России

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-12T09:51:55+03:00

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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем России. Свои пожелания он озвучил в социальных сетях.

Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам и поздравил их с национальным праздником – Днем России. Глава региона напомнил, что Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, которая на огромном пространстве соединяет множество территорий, культур и народов.

«Многонациональный Кузбасс – неотъемлемая часть нашего сильного государства. Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник всегда будет для нас символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины», - написал Цивилев.

Губернатор пожелал кузбассовцам здоровья, счастья и благополучия.

Также с праздниками жителей региона и кемеровчан поздравил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU