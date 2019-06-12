2019-06-12T09:51:55+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем России

Свои пожелания губернатор озвучил в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем России Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем России Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем России. Свои пожелания он озвучил в социальных сетях.

Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам и поздравил их с национальным праздником – Днем России. Глава региона напомнил, что Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, которая на огромном пространстве соединяет множество территорий, культур и народов.

«Многонациональный Кузбасс – неотъемлемая часть нашего сильного государства. Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник всегда будет для нас символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины», - написал Цивилев.

Губернатор пожелал кузбассовцам здоровья, счастья и благополучия.

Также с праздниками жителей региона и кемеровчан поздравил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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