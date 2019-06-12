2019-06-12T10:49:19+03:00
Общество

В Новокузнецке появилась аллея студенческих отрядов

Она находится в сквере Первостроителей
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке открыли аллею студенческих отрядов Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"В Новокузнецке открыли аллею студенческих отрядов Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке открыли аллею, посвященный студенческому движению. Она находится в сквере Первостроителей.

"Алые паруса" в исполнении студентов в честь открытия новой аллеи в Новокузнецке.Видео: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"

«В сквере Первостроителей открыли аллею студенческих отрядов. Свое место на аллее занял интересный арт-объект в виде гитары, который придумала наша молодежь», - написал на своей странице мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.

На открытии присутствовали представители студенческого движения: они исполняли песни под гитару, наполняя воздух в сквере ностальгическими нотками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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