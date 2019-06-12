В Новокузнецке появилась аллея студенческих отрядов
Она находится в сквере Первостроителей
В Новокузнецке открыли аллею студенческих отрядов Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке открыли аллею, посвященный студенческому движению. Она находится в сквере Первостроителей.
"Алые паруса" в исполнении студентов в честь открытия новой аллеи в Новокузнецке.Видео: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"
«В сквере Первостроителей открыли аллею студенческих отрядов. Свое место на аллее занял интересный арт-объект в виде гитары, который придумала наша молодежь», - написал на своей странице мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.
На открытии присутствовали представители студенческого движения: они исполняли песни под гитару, наполняя воздух в сквере ностальгическими нотками.
ИСТОЧНИК KP.RU