Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-12T12:07:56+03:00

Найти средства связи в тайнике автомобиля удалось с применением новейшей мобильной системы Фото: ГУФСИН по Кемеровской области

Мобильные устройства он спрятал в автомобиле, на котором въезжал на территорию колонии для ремонта

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В Кузбассе водитель иномарки пытался провезти в колонию девять мобильных телефонов. Мужчину подвергли наказанию.

Инцидент произошел в ИК-44. Кузбассовец на иномарке въезжал на территорию колонии для проведения ремонта. При этом в салоне автомобиля были тщательно спрятаны девять мобильных телефонов.

- Найти средства связи в тайнике автомобиля удалось с применением новейшей мобильной системы обнаружения и сканирования радиоэлектронных устройств, состоящей на вооружении исправительного учреждения, - отметили в ГУФСИН по Кемеровской области.

Телефоны были тщательно спрятаны в салоне автомобиля Фото: ГУФСИН по Кемеровской области

В ведомстве уточнили, что подобным комплексом в ближайшее время будут оснащены все исправительные колонии области.

А на владельца иномарки, который хотел провести мобильники в колонию, составлен административный протокол, который предусматривает штраф и конфискацию запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU