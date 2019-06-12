Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов
В Кузбассе водитель иномарки пытался провезти в колонию девять мобильных телефонов. Мужчину подвергли наказанию.
Инцидент произошел в ИК-44. Кузбассовец на иномарке въезжал на территорию колонии для проведения ремонта. При этом в салоне автомобиля были тщательно спрятаны девять мобильных телефонов.
- Найти средства связи в тайнике автомобиля удалось с применением новейшей мобильной системы обнаружения и сканирования радиоэлектронных устройств, состоящей на вооружении исправительного учреждения, - отметили в ГУФСИН по Кемеровской области.
Телефоны были тщательно спрятаны в салоне автомобиля Фото: ГУФСИН по Кемеровской области
В ведомстве уточнили, что подобным комплексом в ближайшее время будут оснащены все исправительные колонии области.
А на владельца иномарки, который хотел провести мобильники в колонию, составлен административный протокол, который предусматривает штраф и конфискацию запрещенных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU